¿·³ã¸©¾®ÀéÃ«»Ô¤Ê¤ÉÇðºê´¢±©¸¶È¯¤«¤é30km·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤¬²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ë°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£7·î18Æü¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¤ÎµÜºê±ÙÃË»ÔÄ¹¤Ê¤ÉÇðºê´¢±©¸¶È¯¤«¤é¤ª¤ª¤à¤Í5km～30km¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëUPZ·÷Æâ¤Î6»Ô1Ä®¤Î¼óÄ¹¡£¡Ú¾®ÀéÃ«»ÔµÜºê±ÙÃË »ÔÄ¹¡Û¡Ö6»Ô1Ä®¤ÎÀÚ¼Â¤Ê²ÝÂê¤ò¤ªÊ¹¤­¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤È¤â¤Ë¹ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ×Ë¾¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û¡Ö¤¼¤Ò¡¢6»Ô1Ä®¤Î³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê