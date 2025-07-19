Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡Ê42¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì´¤ÎÅçÇ®ÂÓ¿¢Êª´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿PrimeVideo¤Î¿·ÈÖÁÈ¡ÖÁêÍÕ¤µ¤ó¤ÎÂçËÁ¸±¡×¡Ê8·î2ÆüÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡Ö¼«Ê¬¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼Â¶·¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËËÁ¸±¤·¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÈËÁ¸±Ââ°÷¡É¤òÊç¤Ã¤¿¡£ÁêÍÕ¤¬³¤¤ËÀø¤ë¤Ê¤É¼«¤éÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÈë¶­¤òËÁ¸±¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£NHK¤Î¼«Á³ÈÖÁÈ¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬Íè¤¿¡ª¡×¤ÎÀ©ºî¿Ø