Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÃÏÊýÂç²ñ¤Ï£±£¸Æü¡¢ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿µþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤¬±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢£¸¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£°ìºòÇ¯¤ÎÍ¥¾¡¹»¡¦·Ä±þ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï£´²óÀï¤Ç¥³¡¼¥ë¥ÉÉé¤±¤·¤¿¡£Äëµþ¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤Ï¥¿¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÀ©¤·¤Æ¡¢£µ²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£ºò²Æ¤ÎÂåÉ½¹»¤Ç¤Ï¡¢Äá²¬Åì¡Ê»³·Á¡Ë¤ä²â¥ö±º¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Äëµþ£³¡½£±À®Î©³Ø±à¡Ê±äÄ¹£±£°²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ËÄëµþ¤¬¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ£±£¸¤Î±¦ÏÓºäËÜ¤¬±äÄ¹