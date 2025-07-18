¡ÖÄ¶¾®·¿¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥±¡¼¥ë¡×¥Ê¥«¥Ð¥ä¥·¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÄ¶¾®·¿¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥±¡¼¥ë¡×·×2ÉÊÈÖ¤ò7·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£Ä¶¾®·¿¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥±¡¼¥ë¤ÏºÇÂç40kg¤Ç·×ÎÌ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤È¤Î¤³¤È¡£¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹¹Ô¤ÇÈô¹Ôµ¡¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢½ÐÈ¯Á°¤Î²ÙÊª¤ÎµÍ¤á¹þ¤ß²á¤®¤äµ¢¹ñÁ°¤Î¤ªÅÚ»º¤ÎÇã¤¤²á¤®¤Ê¤É¡¢²ÙÊª¤Î½ÅÎÌÀ©¸Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤Ä¶²á¼ê²ÙÊªÎÁ¶â¤òÀÁµá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¡£»ÈÍÑÊýË¡¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÙÊª¤Î½ÅÎÌ¤òÄß¤ê²¼¤²¤ë