¥É¥ë±ß¤Ï148±ß70Á¬Âæ=£Î£Ù°ÙÂØ ¥É¥ë±ß¤Ï148±ß70Á¬Âæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£º£Æü¤Î¹âÃÍ148.89¤¬¶á¤¤¤¬¡¢¾å¾º¤ÎÀª¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½µËöÁ°¤ÎNY»Ô¾ì¸á¸å¤È¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤Î¹â¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤­¡£ USDJPY 148.76