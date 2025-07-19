¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Ï¡¢¡ÖO157¡×¤Ë´¶À÷¤·¤¿½÷À­¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¤Ë½»¤à70Âå¤Î½÷À­¤Ï7·î5Æü¡¢Ê¢ÄË¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ7Æü¤ËÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÄ²´É½Ð·ìÀ­ÂçÄ²¶Ý¡ÊO157¡Ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ìÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿16Æü¡¢¹çÊ»¾É¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢È¯¾É¤¹¤ëÁ°¤Î½÷À­¤Î¿©»ö¤ä¹ÔÆ°¤òÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´¶À÷·ÐÏ©¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÇO157¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯