½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ÎÉÕÂ°ÉÂ±¡¤ÇÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±µÞ»à¤·¤¿½÷À­¤Î°äÂ²¤¬Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¡£ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¡¢ÉÂ±¡Â¦¤ËÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢¡Ö½çÅ·Æ²ÂçÉÕÂ°½çÅ·Æ²°å±¡¡×¤Ç2021Ç¯¡¢ÃÀ´É¤ÎÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿ÅÔÆâ¤Î½÷À­¤¬2Æü¸å¤ËµÞ»à¤·¡¢°äÂ²¤¬¡ÖÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¸¡ºº¤Ç½÷À­¤Ï»àË´¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ÈÃ´Åö°å»Õ¤Ë2²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎÇå½þ¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅìµþÃÏºÛ¤ÏÈ½·è¤Ç¡¢¡Ö°å»Õ¤Î¸¡ººÊýË¡¤ä¸¡ºº¸å¤ÎÂÐ±þ¤ËµÁÌ³°ãÈ¿¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È