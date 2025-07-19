ÅìÂçÉÂ±¡¤òÂà±¡¤µ¤ì¤¿¾å¹Ä¤µ¤Þ¤¬¾å¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ËÉÕ¤­Åº¤ï¤ì¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÀçÆ¶¸æ½ê¤ËÌá¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÏÌµ¾É¸õÀ­¿´¶Úµõ·ì¤Î¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£·î14Æü¤«¤éÅìÂçÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌô¤ÎÉþÍÑ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÜÆâÄ£¤Ï¡¢¤³¤ÎÅêÌô¼£ÎÅ¤Ï½çÄ´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¾å¼¼À­ÉÔÀ°Ì®¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¼¼À­ÉÔÀ°Ì®¤È¤Ï¡¢¿´Â¡¤Î¿´Ë¼¤È¿´¼¼¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÁÈ¿¥¤Çµ¯¤³¤ëÉÔÀ°Ì®¤Ç¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤Î¾ì¹ç¤ÏÌ®¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È