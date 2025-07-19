¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤­¤¿Aimer¤ÈLiSA¤¬¡¢7·î18Æü¤è¤ê¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¼çÂê²Î¤Î2¶Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¡¢¤½¤ÎW¼çÂê²Î¤¬³ÆÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ ¢¡Aimer¡¦LiSA ²èÁü Aimer¤¬²Î¤¦¡ÖÂÀÍÛ¤¬¾º¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÁí´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ëufotable¤Î¶áÆ£¸÷¤¬ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ë¤Æ·àÃæ²»³Ú¤òÃ´Åö¤¹