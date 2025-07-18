Æ±³ØÇ¯?ÃçÎÉ¤·?½÷Í¥¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎËñÅÄº»Ìé¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(32)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬?¤¹¤Ã¤Ô¤ó?»Ñ¤ÎÄ«ÈæÆàºÌ(31)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤â¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë1Ëç¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÄ´À°¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤¤¤Ä¤â»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÇÆ±³ØÇ¯¤Î½÷Í¥¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ä«ÈæÆà¤â¡Ö°ì½Ö¤À¤±²ñ¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç