¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û18Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÈ¿Íî¤·¡¢¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°ÆüÈæ36.01¥É¥ë°Â¤Î4Ëü4448.48¥É¥ë¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÊÆ´ë¶È¤Î·è»»È¯É½¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ËÈ¼¤¦Êª²Á¾å¾º¤¬¶ÈÀÓ¤Ë°­±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£