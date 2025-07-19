Âè£²£·²ó»²±¡Áª¤Ï£²£°Æü¡¢Åê³«É¼Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤ËÈ¯Â­¤·¤¿ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£½°±¡¤Ç¤Ï¾¯¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤¬£µ£°µÄÀÊ°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Èó²þÁª¤Î£·£µµÄÀÊ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»²±¡¤Î²áÈ¾¿ô¡Ê£±£²£µ¡Ë¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢²þÁªÄê¿ô£±£²£´¡ÊÁªµó¶èÁª£·£´¡¢ÈæÎãÁª£µ£°¡Ë¤È¡¢ÅìµþÁªµó¶è¤ÎÈó²þÁª¤Î·ç°÷£±¤ÎÊä½¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿£±£²£µµÄÀÊ¤¬Áè¤ï