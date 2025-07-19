¡Ú¡Ö²ø½Ã8¹æ¡×Âè2´ü¡Û ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§7·î19Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË23»þ～ ÊüÁ÷¶É¡§¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤« ºÇÂ®ÇÛ¿®¡§X¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿® ¥¢¥Ë¥á¡Ö²ø½Ã8¹æ¡×Âè2´ü¤¬¡¢¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤Æ7·î19Æü23»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£ºÇÂ®ÇÛ¿®¤ÏX¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤¬¼Â»ÜÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢Prime Video¤Ê¤ÉÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£ ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤Æ