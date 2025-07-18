£Î£Ù³Æ»Ô¾ì£²£³»þÂæ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£±£·¥É¥ë°Â¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü NY³ô¼°18Æü¡ÊNY»þ´Ö10:05¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:05¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ44367.27¡Ê-117.22-0.26%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯20916.09¡Ê+30.44+0.15%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª39790¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-40-0.10%¡Ë ²¤½£³ô¼°18ÆüGMT14:05 ±ÑFT100 8976.59¡Ê+3.95+0.04%¡Ë ÆÈDAX 24297.16¡Ê-73.77-0.30%¡Ë Ê©CAC40 7825.76¡Ê+3.76+0.05%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó