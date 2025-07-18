¥É¥ë±ß¤Ï148±ß30Á¬Á°¸å¡áNY°ÙÂØ½øÈ× ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£Ù°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥ëÇä¤ê¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«¤Ë£´¡¥£´£´£·£µ¡ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬£´¡¥£´£±£·£µ¡ó¤Þ¤Ç²¼¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢¥É¥ëÇä¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤Ï¥í¥ó¥É¥óÄ«¤Î£±£´£¸±ß£¸£¹Á¬¤«¤é£±£´£¸±ß£²£°Á¬Á°¸å¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£ÅìµþÄ«¤Î£±£´£¸±ß£²£¹Á¬¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¥í¥¹ÃíÊ¸¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â°ÂÃÍ¤«¤é¤Ï¾¯¤·Çã¤¤¤¬½Ð¤Æ£±£´£¸±ß£´£°Á¬Âæ¤Þ