¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡Ê7·î¡Ë23:00 ·ë²Ì61.8 Í½ÁÛ61.5Á°²ó60.7¡Ê¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô)