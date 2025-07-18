¡ö¥ß¥·¥¬¥óÂç¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê7·î¡¦Â®ÊóÃÍ¡Ë23:00 ·ë²Ì61.8 Í½ÁÛ61.5Á°²ó60.7 ¡¦1Ç¯Àè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ ·ë²Ì4.4% Í½ÁÛ5.0%Á°²ó5.0% ¡¦5-10Ç¯Àè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ ·ë²Ì3.6% Í½ÁÛ3.9%Á°²ó4.0%