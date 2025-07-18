¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/18¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢BE:FIRST¤äMAZZEL¤ËÂ³¤¯3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡£7·î11Æü¡¢BMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆEp.04¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢SKY-HI¤¬¡¢³ëÆ£¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMSG¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó³ëÆ£Êú¤¨¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¢¡SKY-HI¡Ö²¶¤ÎÀµ²ò¤òÃµ¤¹ºî¶È¤Ï