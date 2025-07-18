¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥í¡¼¥¼¥ó¥Ü¥ê¤«¤é¥¹¥ô¥§¥ì¡¦¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯·ÀÌó¤Ç¡¢¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï1250Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó24²¯±ß)¤Ç·èÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ë¡¼¥Ñ¥ó¤Ï18ºÐ¤ÈÈó¾ï¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¡¼¥¼¥ó¥Ü¥ê¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë80»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢14¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£Æ±¹ñ¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÃÆþ»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó