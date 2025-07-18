11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÀîÀ¾Âó¼Â¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤È²ÏÌî½ã´î¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¢£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ï¡Ö²¶¤ÎÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¦2¿ÍÉáÃÊ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿²ÏÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ÆËÍ¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤Î±ÇÁü¤òÎ¢¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ËÍ¤ÈÂó¼Â