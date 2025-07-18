Áá¤¯»Å»ö¤ò¼­¤á¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃùÃß³Û¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¢¤È²¿Ç¯¿ÉÊú¤·¤ÆÆ¯¤¯¤Ù¤­¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤³§¤µ¤ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿²È·×¤ÎÇº¤ß¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡£º£²ó¤Î¤´ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢¿Í¤Å¤­¤¢¤¤¤¬¶ì¼ê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Áá¤¯»Å»ö¤ò¼­¤á¤¿¤¤¤¬¤ª¶â¤¬Â­¤ê¤ë¤«¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë49ºÐ¤Î¥Ñ¡¼¥È½÷À­¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¿¼Ìî¹¯É§¤µ¤ó¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¢§ÁêÃÌ¼Ô¥Þ¥ê»Ò¤µ¤ó½÷À­¡¿¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¿49ºÐ»°½Å¸©¡¿¿Æ¤Î