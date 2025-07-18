28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤Ï¤¢¤ë¤«¡£17Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¦¥º¥Ù¥­¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤ò¹Ô¤¦U-22ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï14¿Í¤È¤È¤â¤ËÂç³ØÀ¸8¿Í¤È¥æ¡¼¥¹½êÂ°Áª¼ê1¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº(2Ç¯=½¤ÆÁ¹â)¤Ï½é¤á¤Æ¡¢Æü¤Î´Ý¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ÎÉã¿Æ¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¿Æ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ç¡¢¿ÈÄ¹190cm¤ò¸Ø¤ëÄ¹¿ÈÁª¼ê