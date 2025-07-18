39Ç¯Á°¤Ëµ¯¤­¤¿Ê¡°æ½÷»ÒÃæ³ØÀ¸»¦¿Í»ö·ï¤ÎºÆ¿³¡¦¤ä¤êÄ¾¤·¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤Ï»¦¿Í¤Îºá¤ÇÉþÌò¤·¤¿Á°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢ºÆ¿³Ìµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢1986Ç¯¤ËÊ¡°æ»Ô¤ÇÃæ³Ø3Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»¦¿Í¤Îºá¤ÇÉþÌò¤·¤¿Á°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¤¬ºÆ¿³¡¦ºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤ÏµîÇ¯10·î¡¢¡Ö»ö·ïÅöÆü¡¢·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿Á°Àî¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¾Ú¸À¤òÈÝÄê¤·¡¢ºÆ¿³³«»Ï¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£18