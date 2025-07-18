ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê42¡Ë½é¤á¤Æ¤Î¿·½ñ¡ØÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¡Ù¤¬¡¢18ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´ÖBOOK¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤Ç¡¢½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÊ¸»ú¤À¤±¤ÎÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½é¤á¤Æ¤Î¿·½ñ¤Ç¤¹¡£40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆóµÜ¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·Å¯³Ø¤ò¸À¸ì²½¤¹¤Ù¤¯¡¢10¤Î»Í»ú½Ï¸ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç·×100¤ÎÌä¤¤¤È¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÏÀ¤«¤é¿Í¤Å¤­¤¢¤¤¤ÎÎ®µ·¡¢²ñÏÃ½Ñ¤«¤é»àÀ¸´Ñ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¡ÈÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¡É¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ´Ö