´ØÀ¾ÅÅÎÏÈþÉÍ¸¶È¯¡£¼êÁ°¤«¤é3¹æµ¡¡¢2¹æµ¡¡¢1¹æµ¡¡á3·î¡¢Ê¡°æ¸©ÈþÉÍÄ®´ØÀ¾ÅÅÎÏ¤¬ÈþÉÍ¸¶È¯¡ÊÊ¡°æ¸©ÈþÉÍÄ®¡Ë¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÃÏ¼Á¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤òËÜ³Ê¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸¶È¯¤Î·úÀß¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Íè½µ¤Ë¤âÈþÉÍÄ®¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¸¶È¯·úÀß¤È¤Ê¤ë¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¾­Íè¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×ÁýÂç¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÄê¶¡µë¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·ÁýÀß¤¬É¬Í×¤À¤È¤Î°Õ¸«¤¬À¯ÉÜ¡¢ÅÅÎÏ¶È³¦Æâ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£´ØÅÅ¤Ï20