¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/18¡ÛHey! Say! JUMP¤Î¹âÌÚÍºÌé¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬7·î18Æü¡¢2020Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯30¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Instagram¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÌÚÍºÌé¡¢±º½ÕÇÏ¤µ¤óÌ¿Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¢¡¹âÌÚÍºÌé¡¢»°±º½ÕÇÏ¤µ¤óÌ¿Æü¤ËSNSÅê¹Æ»°±º¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤È¤Ê¤ë¤³¤ÎÆü¡¢ÂÀÍÛ¤¬µ±¤¯ÀÄ¶õ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¹âÌÚ¡£»°±º¤µ¤ó¤¬ºî»ìºî¶Ê¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖYou¡õI¡×¤òÅê¹Æ¤ÎBGM¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î