¹ñ»º¤ÎÆÚÆù¤¬Åìµþ»Ô¾ì¤ÇÅý·×¤Î¤¢¤ë2000Ç¯°Ê¹ß¡¢Åý·×»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È²È·×¤ÎÌ£Êý¡É¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆÚÆù¤Ë²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥®¥ê¥®¥ê´èÄ¥¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¡×¹ñ»ºÆÚÆù¤¬Çä¤ê¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹Å¹¼ç¤ÎÉ½¾ð¡Ö»ÅÆþ¤ìÃÍ¤¬¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç3³ä¤«¤é4³ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×40Âå½÷À­¡ÖÆÚÆù¤âµíÆù¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÆÚÆù¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡×¡È²È·×¤ÎÌ£Êý¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë