¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥í¥Ã¥Æ£³¡½£¸¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£¸Æü¡¦£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥í¥Ã¥Æ¤òÇË¤ê¡¢£²Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£³¡¦£µ¤Ë½Ì¤á¤¿¡£º£µ¨£±£³ÅÙÌÜ¤Î±äÄ¹Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£³¡½£³¤Î£±£°²ó¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤ÇÆÜµÜ¤¬·è¾¡¤Î±¦µ¾Èô¡£¤½¤Î¸å¤âÃæÀî¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¡¢¼ã·î¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡¢ÂçÎ¤¤Îµ¾Èô¤Ç¤³¤Î²ó°ìµó£µÆÀÅÀ¤È¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥¨¡¼¥¹µÜ¾ë¤Ï£¶²ó£·°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡¢£µÃ¥»°¿¶¤Ç¹ßÈÄ¡£À¾Éð¡¦¶ùÅÄ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±£³ÅÙÌÜ¤Î¥¯¥ª¥ê