¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥í¥Ã¥Æ3¡½8¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯7·î18ÆüZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥í¥Ã¥Æ¤¬±äÄ¹10²ó¤Ë°ìµó5¼ºÅÀ¤·¡¢1Ê¬¤±¤ò¶´¤ó¤Ç3Ï¢ÇÔ¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ®50ÇÔ¤ËÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼Ú¶â¤âº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë19¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£0¡½1¤Î4²ó¤Ï2»àËþÎÝ¤«¤é¹âÉô¤Î2ÅÀÃæÁ°ÂÇ¤ÇµÕÅ¾¡£ºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿6²ó¤Ï1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é°ÂÅÄ¤Î±¦Á°ÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£3¡½3¤ÈÇ´¤Ã¤Æ±äÄ¹Àï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢10²ó¤Ï¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆÎëÌÚ¤¬Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤³¤³¤ÇÆÜµÜ¤Ë