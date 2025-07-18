´ë¶ÈÇ¯¶â¤ÏÂà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹º£Æü¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤¬Âà¿¦¶â¤ÎÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âà¿¦¶â¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¡Ö¤Î¤ì¤ó¤ï¤±¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈÎ©¡¦Âà¿¦¤¹¤ë½¾¶È°÷¤Ë¡¢ÆÈÎ©»ñ¶â¤ä±Ä¶È¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ÊÂà¿¦¶â¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢½ªÀï¤Îº®Íð¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤­¤¿1950Ç¯Âå¤«¤é¡£1960Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È½¾¶È°÷100Ì¾°Ê¾å¤Î²ñ¼Ò¤Î90¡ó°Ê¾å¤¬Âà¿¦¶âÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤¿¸½ºß¡¢