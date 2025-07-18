SWEET REVENGE¤¬¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSUKI KIRAI feat. SWAY¡×¤ò7·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£18Æü¤Ë¤ÏMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§BLACKPINK¡¢ITZY¤«¤éSWEET REVENGE¡¢FAKY¤Þ¤Ç¥¢¥¸¥¢¤«¤é¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥× SWEET REVENGE¡ÖSUKI KIRAI feat. SWAY¡×Official Music VideoËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µーMatt Cab¤È¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖMigh