2024年11月にメジャーデビュー10周年記念ベストアルバム『All the Greatest Dudes』をリリースしたGLIM SPANKY。それを携え全国8都市を回るワンマンツアー<All the Greatest Dudes Tour 2025>を2025年2月から3月にかけて行った彼らが、アンコールツアー<All the Greatest Dudes Tour 2025 “Another One”>を、6月27日から全国7カ所で開催した。 ◆GLIM SPANKY 画像 今回のツアーは、ベストアルバム収録曲の中から「前回やりき