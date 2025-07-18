¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢µþÅÔÂç²ñ4²óÀïËÌº·²å5¡½1ËÌÎÇ¡Ê2025Ç¯7·î18Æü¤ï¤«¤µ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔ¡Ë¹â¹»Ìîµå¤ÎµþÅÔÂç²ñ4²óÀï¤¬18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌº·²å¤¬ËÌÎÇ¤ò5¡½1¤ÇÇË¤Ã¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£±«¥Ë¥â¥Þ¥±¥º¤ËÀï¤Ã¤¿¡£1²óÉ½2»à°ìÎÝ¤«¤é¹ß±«¤Î¤¿¤á¤Ë»î¹çÃæÃÇ¡£±«¤¬»ß¤ó¤Ç¤«¤é¤â¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢ÃæÃÇ»þ´Ö¤Ï2»þ´Ö10Ê¬¤Þ¤Ç¿­¤Ó¤¿¡£Á°Æü17Æü¤Ë¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î¹­Åç¡½DeNA14²óÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤È¤·¤Æ¤Ï2¥ê¡¼