19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÅ·µ¤¶å½£¡ÁÅìËÌ¤Ï²Æ¶õ¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÂç±«¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡üÀ¾ÆüËÜ¡¦²­ÆìÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÜºê¤ä¹âÃÎ¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¤Ë¤ï¤«±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£¤Ç¤Ï18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÂçÉý¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ê¡²¬33¡î¡¢·§ËÜ34¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¡üÅìÆüËÜ¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤ä´ØÅì¤Ç¤ÏÇ®ÂÓÌë¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüÃæ¤ÏÄ¹Ìî¤Ç¤Ï36¡î¡¢¶âÂô¤ä·§Ã«¤Ç35¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òËü