¡ÖÁÖ¤ä¤«¡ªº£Æü¤âÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¡ª¡×¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³§Æ£°¦»Ò¤¬½Å¾Þ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¤ÎÍè¾ì¤òÊó¹ð¤·¡¢´ÑÀï¤¹¤ë»Ñ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£13Æü¤Ë¡¢Ê¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤ÇG3¼·Í¼¾Þ(¼Ç2000m)¤¬³«ºÅ¡£¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤â¤Ò¤È¤êÊ¡Åç¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¿©¤Ù¤Æ¥ì¡¼¥¹¸«¤Æ¥Ñ¥É¥Ã¥¯¸«¤Æ°û¤ó¤Ç¡Ä¤Ê¹¬¤»»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Çò¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ËÇò¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥­¥ã¥Ã¥×¡¢ÀÄ¡¹¤È¤·¤¿¼Ç¤¬À¸¤¤ÌÐ¤Ã¤¿¥´¡¼¥ëÈÇ¤ÎÁ°¤Ç¼«»£¤ê¤Ç¤Î¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¼·