±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎËÌÌîÉð¡Ê£·£¸¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ó£Ã£Ï¥°¥ë¡¼¥×¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò£Ó£Ã£Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢£±£¹Æü¤è¤êËÌÌî¤ò´ïÍÑ¤·¤¿£Ô£Ö£Ã£Í¤òÊü±Ç³«»Ï¤¹¤ë¡££Ã£Í¤Ç¤Ï¡¢ËÌÌî¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨²è¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÌî¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À­¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ËÌÌî¤Ï¡ÖµÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡££²¡¢£³ÆüÁ°¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÉèÌÌ¤òµ×¡¹¤Ë¸«