【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ReoNaニューシングル「End of Days」は、初回生産限定盤、通常盤、期間生産限定盤の3形態で展開 ReoNaが、8月6日にリリースする11thシングル「End of Days」の全収録内容を公開した。 本作は、初回生産限定盤、通常盤、期間生産限定盤の3形態での展開となり、TVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマとして書き下ろさ