Aile The Shotaが、現在、BMSGが運営するファンプラットフォーム「B with U」のAile The Shota fanclub内で視聴チケットを販売中の<Oneman Live “REAL POP”>から「Eternity」と「AURORA TOKIO」のライブ映像を7月19日12時に公開することを発表した。 ◆Aile The Shota 動画 2024年リリースされた1stアルバム『REAL POP』に収録されている「Eternity」は、Aile The Shotaが手掛けるダンスアーティストクルー「ODORI」と共に披露