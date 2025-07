Aile The Shotaが、現在BMSGが運営するファンプラットフォーム”B with U”のAile The Shota fanclub内で視聴チケットを販売中の「Oneman Live ”REAL POP”」より、「Eternity」「AURORA TOKIO」のライブ映像を7月19日正午より、YouTubeでプレミアリレー公開することを発表した。SKY-HIが主宰する「BMSG」から、2022年1月に「AURORA TOKIO」のリリースでデビューし着実にキャリアを積み重ね、「ARABAKI ROCK FEST.」、「VIVA LA ROCK」、「