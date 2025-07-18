Travis Japan Travis Japanが18日、ライブ映像作品「Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual」（9月17日リリース）のティザー映像や封入グッズ絵柄を公開した。【写真・動画】‘Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual’Disc1ショートティザー＆封入グッズ絵柄昨年12月にリリースした2ndアルバム「VIIsual」を引っ提げて全国８都市２８公演約３１万人を動員したアリーナツアーの映像商品「Travis Japan Concert T