恋愛詐欺を題材としたゲーム「情感反诈模拟器」(感情詐欺防止シミュレーター)が、中国人男性が女性に抱く憤りを煽っているとThe New York Timesが報じています。‘Who Killed Love?’ A Video Game Plays to Male Resentment in China. - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2025/07/17/business/china-video-games-women.htmlChinese FMV game about getting 'revenge on gold diggers' plunges the country