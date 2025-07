宮田大介『最強の詩』(集英社)の企画展「最強の詩 in OSHI BASE Harajuku. Supported by UNDER ARMOUR and 上田市」が7月18日より「OSHI BASE Harajuku」(東京都渋谷区)にて開催される。 【写真】『最強の詩』グッズを見る マンガアプリ「少年ジャンプ+」で連載中のラグビー漫画『最強の詩』。本企画展では初披露となる新作グッズの販売や、購入特典で限定ステッカーがプレゼントされる。 そのほか長野