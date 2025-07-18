¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Öº£²ó¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÈ¯¿®¤Ç¤­¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ­°ÕµÁ¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊORANGE RANGE¡Ë ORANGE RANGE¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥Æ¥¤¥¯¡Ë½éÅÐ¾ì¡£ º£²óÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø～¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ