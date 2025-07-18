ÏÂÅÄ¿µÆó¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡×¤Ï¡¢1985Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÂè1ºî¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÀÆÆ£Í³µ®¤¬¼ç±é¡£¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ºî¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö? ¾¯½÷Å´²¾ÌÌÅÁÀâ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£2ÂåÌÜËãµÜ¥µ¥­¤È¤·¤Æ¼ç±é¤·¤¿¤Î¤ÏÆîÌîÍÛ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£ÅÚº´ÊÛ¤ò¶î»È¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤Ï»Ò¶¡¤«¤é¥Ï¥¤¥Æ¥£¡¼¥ó¤Þ¤ÇÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤òÀ¸¤ß¡¢ÆîÌî¤Ï°ìÌö¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¯¡£¡Ö¤ª¤Þ¤ó¤é¡¢µö¤µ¤ó¤¼¤è!¡×¤Î