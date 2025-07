回転寿司チェーン「スシロー」とサンリオのキャラクターユニット『はぴだんぶい』が初めてコラボレーションし、全国の店舗でコラボ限定メニューや、グッズ付きメニューを販売する。キャンペーン期間は7月23日(水)から8月24日(日)まで。スシローとサンリオの『はぴだんぶい』が初コラボ!7月23日(水)から(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170『はぴだんぶい』は、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ