ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤¬£··î17Æü¤Ë¼Â»Ü¡£¥°¥ë¡¼¥×A¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¡Ê³«ºÅ¹ñ¡Ë¡¢UAE¡¢¥ª¥Þ¡¼¥ó¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ê³«ºÅ¹ñ¡Ë¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥É¥í¡¼¤Î¸å¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ï¥Ö¥Ê¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCNN Indonesia¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö21ºÐ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÅê¹Æ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¥µ