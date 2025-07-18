7·î19Æü¡¢²¬»³¸©Èþºî»Ô¤Î²¬»³¹ñºÝ¥µー¥­¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025OKAYAMA International Circuit HANABI¡×¡Ú²èÁü①¡Û ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²Ö²ÐÂç²ñ¡Û¡Ö¥µー¥­¥Ã¥È¥³ー¥¹¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±ー¥ë¡×²¬»³¹ñºÝ¥µー¥­¥Ã¥È7·î19Æü³«ºÅ º£Ç¯¤Ç3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë²¬»³¹ñºÝ¥µー¥­¥Ã¥È¤Ç¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡£º£Ç¯¤âÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î²Ö²Ð»Õ¡Ö°ëÃ«±ì²ÐÅ¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¶õ¤Ëºé¤¯²Ö²Ð¤Ï¡¢»ë³¦