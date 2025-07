(MCU)最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』の入場者特典として、人気を博したメタリック加工の「マーベル映画 特製コレクタブルカード」が配布されることが決定した。 『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』『サンダーボルツ*』時にも配布され、好評となったカードの第3弾となる。 (c) 2025 20th Century Studios / (C) and TM 2025 MARVEL. (c) 2