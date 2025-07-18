ËÜÅö¤ÏÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¡ª»êÊ¡¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥ì¥·¥Ô¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÎÁÍý¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤½¤¦¡£²È¤Ç¤ÏÌµÍý¡ª ¤½¤ó¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤ò¸«»ö¤ËÊ§¿¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¤«¤ª¤µ¤ó¤Î½é¤ÎÃø½ñ¡ØËÜÅö¤ÏÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¡ª»êÊ¡¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ê¤«¤ª/KADOKAWA¡Ë¤Ç¤¹¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¶Å¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ì¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë