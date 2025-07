写真/PantherMedia/イメージマート(歴史家:乃至政彦)大きな話題を呼んでいる3本のアニメ映画『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』、『LUPIN THE IIIRD 不死身の血族』、そして『KING OF PRISM -Your Endless Call-』。全く異なる世界を描くこれらの作品に、一つの「共通点」があることにお気づきだろうか。それは、単なるリメイクでもリブートでもない。物語の歴史を1ミリも変えることなく、その意味と感動だけを根底から塗り替えてし